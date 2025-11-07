Al menos 54 heridos tras una explosión en una mezquita de un colegio de Yakarta

Yakarta, 7 nov (EFE).- Al menos 54 personas, entre ellos estudiantes, resultaron heridas este viernes a raíz de una explosión en una mezquita que se encuentra dentro de un complejo escolar de Yakarta, mientras las autoridades investigan las causas.

«Algunas víctimas sufrieron quemaduras, otras resultaron heridas y otras sufrieron lesiones leves», declaró a los medios Asep Edi Suheri, jefe de la Policía metropolitana de Yakarta.

La explosión, cuya causa no ha sido precisada, sucedió durante la oración del viernes, apuntó el oficial del país, con la mayor población musulmana del mundo.

Se desconocen por el momento las edades de los afectados.

Las autoridades indonesias han enviado efectivos y policías fuertemente armados al recinto mientras tratan de determinar el motivo de la explosión.

Un vídeo compartido en medios y redes sociales muestra a un joven siendo transportado de urgencia en una camilla por varios estudiantes del centro. EFE

