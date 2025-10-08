Al menos 55 detenidos en todo Brasil en una megaoperación contra la pederastia

2 minutos

(Actualiza EX3304 con nuevo balance de detenidos)

São Paulo, 8 oct (EFE).- La Policía Federal brasileña detuvo este miércoles a al menos 55 personas acusadas de crímenes de abuso sexual contra niños y adolescentes, en una megaoperación que involucró a casi 900 agentes de seguridad a lo largo de todo el país.

La gran mayoría de los crímenes se produjeron en ámbitos digitales, según un comunicado oficial sobre la operación, que aún está en desarrollo y por la que se emitieron 182 órdenes de arresto.

Los 55 detenidos fueron capturados in fragranti.

Hasta el momento, tres víctimas menores de edad fueron rescatadas, según informó en rueda de prensa el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.

En la acción participaron 617 policías federales y 273 civiles de 16 de los 27 estados del país, según datos oficiales.

Se trata del tercer operativo de este tipo que las fuerzas de seguridad brasileña encabezan este año.

En lo que va de 2025, la Policía Federal detuvo a más de 1.600 personas por crímenes sexuales contra niños y adolescentes.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este miércoles durante un acto con estudiantes el éxito del operativo, que tildó de «limpieza», y expresó que es el camino correcto para acabar con este flagelo.

«Solo así vamos a acabar con la explotación de niñas en las tierras indígenas, con los mineros (clandestinos) que abusan de ellas, en las periferias, en los barrios pobres, en las ciudades y en la clase media», dijo el mandatario tras destacar las cifras del operativo.

«Lo que no falta es gente sinvergüenza en este país haciendo cosas equivocadas. Estas personas tienen que ser detenidas», añadió el jefe del estado brasileño.

En septiembre pasado, Lula sancionó una ley que obliga a las empresas que operan en el ámbito digital a incrementar la fiscalización con el fin de proteger a los niños y adolescentes en internet. EFE

adm/cms/pddp