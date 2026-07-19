Al menos 6 fallecidos y decenas de heridos tras terremoto en el centro de Perú

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Lima, 19 jul (EFE).- Al menos seis personas fallecieron y más de treinta resultaron heridas por el terremoto de magnitud 5,1, y una posterior réplica de 3,7, que afectó durante la noche de este sábado la provincia de Chupaca, en la región de Junín, en la sierra central de Perú, informaron este domingo fuentes oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó en su último reporte que las víctimas mortales eran 6, mientras que el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, declaró al Canal N que 26 personas heridas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica y otras seis permanecen hospitalizadas.

Rebaza indicó que estas cifras son parte de los primeros reportes de daños y que también hay «numerosas estructuras afectadas». EFE

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