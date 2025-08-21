Al menos 6 muertos al chocar un autobús y una ambulancia en el este de Pakistán

Islamabad, 21 ago (EFE).- Al menos seis personas murieron, entre ellas cuatro rescatistas, y otras dos resultaron heridas este jueves al producirse una colisión de un autobús y una ambulancia en el este de Pakistán, según informaron las autoridades paquistaníes.

«Seis personas, incluidos cuatro rescatistas, murieron en el accidente», dijo el portavoz de rescate de Punjab, Farouk Ahmed, en un comunicado.

El siniestro tuvo lugar a las 15:21 horas (10:21 GMT), en la carretera Rahim Yar Khan del sur de la provincia paquistaní de Punjab, y los heridos ya han sido trasladados a un hospital universitario cercano.

El director general de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, Irfan Ali Kathia, expresó sus condolencias por la pérdida de vidas y dijo que el accidente fue «profundamente desafortunado».

«Las familias afectadas recibirán asistencia financiera según la política del Gobierno de Punjab», dijo.

Las autoridades solicitaron a los ciudadanos que tomen medidas de precaución al viajar.

Los accidentes de tráfico son comunes en Pakistán debido a la conducción imprudente, el mal estado de las carreteras y la escasa vigilancia de tráfico.

Además, el exceso de velocidad y la no homologación de vehículos aumentan el riesgo en las carreteras paquistaníes.

En junio del año pasado, un autobús de pasajeros que iba de Turbat a Quetta cayó en una zanja profunda en una zona montañosa de la provincia occidental de Baluchistán, matando a 28 personas e hiriendo a otras 20. EFE

