Al menos 6 muertos y más de 80 desaparecidos por un deslizamiento de tierra en Indonesia

1 minuto

Yakarta, 24 ene (EFE).- Al menos seis personas han muerto y más de 80 permanecen desaparecidas a raíz de un deslizamiento de tierra que sepultó esta madrugada una treintena de casas en una localidad de la isla indonesia de Java, tras días de intensas lluvias, informan los equipos de rescate.

La avalancha de tierra y lodo se registró alrededor de las 2:30 (19:30 GMT del viernes) en la población de Pasirlangu, en la región de Bandung Occidental, al sureste de la capital indonesia. EFE

sh-nc/vh