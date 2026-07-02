Al menos 6 muertos y una desaparecida al volcar un barco turístico en un lago en Pakistán

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Islamabad, 2 jul (EFE).- Al menos seis personas murieron y una mujer sigue desaparecida después de que un barco turístico volcara en el lago Saifullah, situado en el valle de Kalam, una zona montañosa del distrito de Swat, en el noroeste paquistaní, informaron este jueves las autoridades.

«Una embarcación volcó ayer alrededor de las 19.00 hora local, 14.00 GMT», declaró a EFE un oficial del centro de control de la Policía de Swat, Osama Khan.

«Como resultado, seis personas murieron, mientras que una mujer de unos 25 años sigue desaparecida», añadió el oficial, que precisó que entre los fallecidos hay dos mujeres, dos hombres y dos niños.

El valle de Kalam, en el norte del distrito de Swat, es uno de los principales destinos turísticos de montaña de Pakistán. La familia había viajado a la zona desde Okara, en el centro de la provincia de Punyab, donde las temperaturas aumentaron bruscamente en junio.

El servicio de emergencias Rescue 1122 indicó en un comunicado a última hora del miércoles que inició una operación de rescate en el lago inmediatamente después de recibir la alerta.

El organismo señaló que seis cuerpos fueron recuperados del agua y trasladados al Hospital de Kalam.

Por el momento se desconocen las causas exactas del vuelco de la embarcación.

El lago glaciar Saifullah se encuentra a 2.910 metros de altitud en el distrito de Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

La zona de Kalam, conocida por sus montañas, prados y bosques, atrae cada verano a numerosos visitantes que buscan escapar del calor extremo en las llanuras del país. EFE

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