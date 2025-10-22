Al menos 63 muertos en un accidente tras chocar dos autobuses en el centro de Uganda

Nairobi, 22 oct (EFE).- Al menos 63 personas murieron en un accidente de tráfico en el que chocaron dos autobuses y se vieron involucrados otros vehículos la pasada noche en el centro de Uganda, informó este miércoles la Policía.

Según señalaron las fuerzas de seguridad en un comunicado difundido en la red social X, el accidente tuvo lugar hacia las 00.15 hora local de este miércoles (21.15 GMT del martes) a la altura de la localidad de Kitaleba, en una de las carreteras más concurridas del país, que une la capital, Kampala, con la ciudad norteña de Gulu.

El siniestro se produjo cuando un autobús, que viajaba hacia Gulu, trató de adelantar a un camión, mientras otro autobús, circulando en sentido opuesto, intentó hacer lo mismo a la vez con un coche.

«En el proceso, ambos autobuses chocaron frontalmente durante las maniobras de adelantamiento. Uno de los conductores se desvió para intentar evitar la colisión, pero esto provocó un choque frontal y lateral, lo que causó una reacción en cadena que hizo que otros vehículos perdieran el control y volcarán varias veces», detalló el comunicado.

«Como resultado, 63 personas perdieron la vida, todas ocupantes de los vehículos implicados, y varias más resultaron heridas», añadió.

Los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados a la morgue del Hospital de Kiryandongo para llevar a cabo la autopsia, mientras los heridos fueron llevados a ése y otros centros médicos para recibir atención.

«Mientras siguen las investigaciones, instamos encarecidamente a todos los conductores a que extremen la precaución en las carreteras, evitando especialmente los adelantamientos peligrosos y temerarios, que siguen siendo una de las principales causas de accidentes en el país», afirmó la Policía.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijo haberse enterado «con tristeza del trágico accidente ocurrido en la carretera Kampala-Gulu, que se cobró muchas vidas».

«Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y deseo a los heridos una pronta recuperación», afirmó Museveni en un mensaje publicado en la red social X, en el que anunció ayudas de 5 millones de chelines ugandeses (unos 1.240 euros) para cada familia de los fallecidos y de un millón (unos 250 euros) para los heridos.

«Insto a todos los usuarios de la carretera a extremar las precauciones para evitar este tipo de tragedias. Que las almas de los difuntos descansen en paz eterna», añadió el jefe del Estado.

Los accidentes de tráfico son comunes en Uganda, donde las carreteras se encuentran a menudo en mal estado. EFE

