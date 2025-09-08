Al menos 65 gazatíes murieron el domingo por los bombardeos israelíes

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Al menos 65 gazatíes murieron el domingo por los bombardeos israelíes, mientras que 320 llegaron heridos a los desabastecidos hospitales de la Franja, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance con datos del día anterior.

Sanidad también informó de que dos cuerpos fueron rescatados de los escombros, víctimas de bombardeos en días pasados.

Con estas muertes, el número total de gazatíes fallecidos por la ofensiva israelí desde los ataques de Hamás en octubre de 2023, alcanza los 64.522 muertos, mientras que los heridos ascienden a 163.096.

A las muertes provocadas por los ataques israelíes se han sumado las ocasionadas por la desnutrición y el hambre, producto del bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria, que ascienden ya a 393, de las cuales 140 eran niños.

En las últimas tres semanas los bombardeos se han intensificado en el enclave debido a la campaña israelí para tomar la capital, con cientos de palestinos muertos y la demolición sistemática de viviendas y edificios, mientras que la población es forzada a desplazarse hacia el sur.

La escalada del conflicto entre Israel y Hamás también se refleja fuera de Gaza. Este lunes, un ataque en Jerusalén dejó al menos seis muertos, en un tiroteo que Israel atribuyó a dos palestinos. EFE

