The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 65 gazatíes murieron el domingo por los bombardeos israelíes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Al menos 65 gazatíes murieron el domingo por los bombardeos israelíes, mientras que 320 llegaron heridos a los desabastecidos hospitales de la Franja, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance con datos del día anterior.

Sanidad también informó de que dos cuerpos fueron rescatados de los escombros, víctimas de bombardeos en días pasados.

Con estas muertes, el número total de gazatíes fallecidos por la ofensiva israelí desde los ataques de Hamás en octubre de 2023, alcanza los 64.522 muertos, mientras que los heridos ascienden a 163.096.

A las muertes provocadas por los ataques israelíes se han sumado las ocasionadas por la desnutrición y el hambre, producto del bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria, que ascienden ya a 393, de las cuales 140 eran niños.

En las últimas tres semanas los bombardeos se han intensificado en el enclave debido a la campaña israelí para tomar la capital, con cientos de palestinos muertos y la demolición sistemática de viviendas y edificios, mientras que la población es forzada a desplazarse hacia el sur.

La escalada del conflicto entre Israel y Hamás también se refleja fuera de Gaza. Este lunes, un ataque en Jerusalén dejó al menos seis muertos, en un tiroteo que Israel atribuyó a dos palestinos. EFE

erv/ngg/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR