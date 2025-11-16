Al menos 66 muertos en Sudán del Sur por ataques de la milicia opositora Ejército Blanco

Yuba, 16 nov (EFE).- Al menos 66 personas murieron, la mayoría de ellos mujeres y niños, tras una oleada de ataques de la milicia opositora Ejército Blanco contra una localidad del estado Alto Nilo, al noreste de Sudán del Sur, informaron a EFE este domingo fuentes oficiales.

El Ejército Blanco llevó a cabo una serie de incursiones durante los últimos tres días contra Baliet, a unos 70 kilómetros de la capital del estado, Malakal, causando 66 muertos y 65 heridos, así como el robo de 5.000 cabezas de ganado, indicó a EFE el gobernador del condado, Joseph Deng.

La milicia opositora nuer -la segunda mayor tribu en el país- inició la madrugada del pasado viernes esta nueva ola de violencia contra la población dinka, mayoritaria en Sudán del Sur, que se alargó en Baliet hasta la mañana de este domingo.

El gobernador del condado explicó que «unos jóvenes armados abrieron fuego contra la población civil» en múltiples direcciones «alrededor de las 5:30 horas de la madrugada del 14 de noviembre».

Los ataques de los rebeldes nuer se atribuyen a una venganza en clave étnica por la toma del Ejército gubernamental, compuesto en su mayoría por integrantes de la tribu dinka, de las regiones de Nasir y Ulang, vecinas de Baliet y pertenecientes todas ellas al estado de Alto Nilo.

Deng pidió la intervención urgente de las organizaciones humanitarias para proporcionar «alimentos, medicinas y refugio a las personas que han huido de la zona» o que han perdido su fuente de sustento debido al robo de ganado.

Las fuerzas gubernamentales, movilizadas desde Malakal, se desplegaron este domingo en Baliet para tratar de contener la situación.

Sudán del Sur vive una escalada de violencia étnica y de la lucha por el poder político desde que en marzo de 2025 el Ejército Blanco, exaliado del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-OI) del exvicepresidente Riek Machar, atacara una guarnición gubernamental en la ciudad de Nasir.

El Gobierno de Yuba, dirigido por el presidente Salva Kiir, reaccionó deteniendo a Machar y a otros líderes de la oposición.

A raíz de la última incursión del Ejército Blanco, los líderes comunitarios del país más joven del mundo -que obtuvo su independencia de Sudán en 2011- advierten que el resurgimiento de este tipo de ataques coordinados puede profundizar las divisiones políticas y étnicas ya existentes en el país.

La crisis política en Sudán del Sur está amenazando el frágil acuerdo de 2018 entre el Gobierno de Kiir y la oposición, un pacto que puso fin a un lustro de guerra pero del que no se han implementado muchas de sus disposiciones. EFE

