Al menos 67 personas ingresadas por una presunta intoxicación alimentaria en Madagascar

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Nairobi, 22 jun (EFE).- Al menos 67 personas fueron hospitalizadas por una presunta intoxicación alimentaria en el centro de Madagascar, en la comuna de Antehiroka, confirmó el Gobierno del país.

En un comunicado difundido en la red social Facebook y recogido por medios locales este lunes, el Ministerio malgache de Salud Pública indicó que «las autoridades siguen de cerca la evolución de la situación para que cada uno (de los pacientes) pueda recibir los cuidados adecuados».

«Todos los pacientes han sido ya ingresados y su estado de salud será objeto de un seguimiento minucioso. Todos los equipos médicos trabajan de manera coordinada para garantizar una atención rápida y digna a todos los enfermos», añadió.

La ministra, Monira Managna, acudió a visitar a los afectados, entre los cuales 33 y 34 se encuentran ingresados, respectivamente, en los hospitales universitarios de Anosiala y de Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Según la prensa malgache, los enfermos se encuentran estables y no muestran riesgo de muerte, mientras las autoridades investigan las causas del incidente y han ordenado el cierre temporal de negocios que podrían estar implicados.

Aunque los motivos todavía se desconocen, algunas hipótesis que recogen los medios locales señalan una posible intoxicación causada por aceite de palma para cocinar.

En junio de 2025, más de treinta personas murieron por una intoxicación alimentaria ocurrida en una fiesta de cumpleaños en las afueras de la capital de Madagascar, Antananarivo, si bien el Gobierno malgache atribuyó los hechos a un envenenamiento criminal. EFE

lbg/psh