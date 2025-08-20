The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 7 civiles mueren en asalto de los paramilitares en una aldea del centro de Sudán

Jartum, 20 ago (EFE).- Al menos siete civiles murieron y otros 13 resultaron heridos este miércoles durante el asalto del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra una aldea del estado de Kordofán del Norte, en el centro de Sudán, que los rebeldes acabaron saqueando e incendiando hasta los cimientos.

La Red de Médicos de Sudán dijo en un comunicado que el ataque tuvo lugar en la aldea de Al Ghabshan al Maramra, donde los paramilitares «saquearon las propiedades y el dinero de los ciudadanos antes de incendiar varias viviendas».

La organización afirmó que «esta escena recuerda a una serie de ataques similares que presenciaron varios estados sudaneses durante la guerra» iniciada el 15 de abril de 2023 entre el Ejército regular y las FAR, acusadas de cometer crímenes de guerra e incluso de limpieza étnica.

Según la nota, dos de los civiles muertos eran niños, mientras que algunos de los heridos se encuentran «en estado crítico», por lo que el balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.

Además, denunció que «varias personas más se encuentran desaparecidas», ya que el asalto también tuvo como objetivo el único centro sanitario de la zona, que fue quemado y saqueado.

En este sentido, la Red recordó que los aldeanos están experimentando «condiciones humanitarias trágicas, especialmente por la pérdida de sus hogares, refugios y medicamentos», que han sido completamente quemados por los paramilitares, que han utilizado estas técnicas de asalto en innumerables ocasiones durante la guerra.

Este asalto forma parte de la campaña de ataques de las FAR contra aldeas del norte de Kordofán del Norte, donde el Ejército se está movilizando para expulsar a los paramilitares y ganar otra ruta de acceso a la castigada región occidental de Darfur, el principal bastión de los rebeldes en todo Sudán.

La guerra ha causado la muerte de decenas de miles de personas y alrededor de otras 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares -4 millones de ellas fuera de las fronteras de Sudán-, mientras que el conflicto también ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU. EFE

