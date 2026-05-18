Al menos 7 muertos en bombardeos israelíes en Líbano

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Ataques israelíes mataron a siete personas en Líbano el domingo, entre ellas un comandante de la Yihad Islámica, informaron las autoridades libanesas y los medios estatales, pese a un frágil alto el fuego.

La Agencia Nacional de Información libanesa (ANI, oficial) informó el domingo en la noche sobre un ataque con misil israelí contra un apartamento en las afueras de la ciudad de Baalbek, en el este del país, que mató al comandante de la Yihad Islámica Wael Abdel Halim y a su hija de 17 años.

Más temprano, el Ministerio de Salud publicó un «balance preliminar» de otros bombardeos este domingo, con tres muertos en el pueblo de Tayr Felsay (incluido un niño) y otros dos en la localidad de Tayr Deba, donde también murió un menor.

Según el ministerio, once personas resultaron heridas en esos ataques y otras cuatro en otras dos localidades del sur.

Los bombardeos se produjeron después de que Estados Unidos anunciara, en una segunda ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington, la extensión por 45 días de la tregua.

El precario cese el fuego rige desde el 17 de abril pero, desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó este domingo al inicio de una reunión de su gabinete que Israel estaba «manteniendo territorio, limpiando territorio, protegiendo a las comunidades de Israel, pero también luchando contra un enemigo que está intentando ser más listo que nosotros».

«Nos enfrentamos al desafío de neutralizar drones FPV», añadió. Ese tipo de aparatos transmiten en tiempo real la situación sobre el terreno gracias a una cámara incorporada.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio a principios de marzo, cuando atacó Israel en represalia por la muerte del guía supremo iraní en los bombardeos israeloestadounidenses del 28 de febrero contra Irán.

Pero el movimiento islamista rechaza las negociaciones directas entre Líbano e Israel, dos países que no tienen relaciones diplomáticas.

Desde principios de marzo, casi 3.000 personas han muerto por los ataques israelíes en Líbano, que han obligado además a más de un millón de habitantes a abandonar sus hogares, según cifras oficiales.

De todos esos decesos, más de 400 se reportaron desde que empezó la tregua, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Del lado israelí, han muerto 21 personas desde principios de marzo en Líbano: veinte soldados y un empleado contratado por el ejército.

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