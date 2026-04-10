Al menos 7 muertos y 13 heridos en un tiroteo contra civiles en el oeste de Afganistán

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Kabul, 10 abr (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras 13 resultaron heridas después de que hombres armados no identificados dispararan contra civiles en una zona de descanso en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, informaron fuentes oficiales.

«Hombres armados desconocidos que iban en motocicletas se dirigieron a una zona de descanso y abrieron fuego contra civiles que suelen reunirse allí los viernes durante el día festivo», confirmó en un comunicado el portavoz del Ministerio del Interior de los talibanes, Mufti Abdul Matin Qani.

El incidente ocurrió el viernes por la tarde en el distrito de Injil, cuando varios hombres armados que se desplazaban en motocicleta atacaron a un grupo de personas reunido cerca de la aldea de Qabarzon, indicaron las autoridades.

El portavoz talibán añadió que los informes iniciales confirman al menos siete fallecidos y 13 heridos, varios de ellos en estado crítico, y subrayó que las cifras son provisionales.

Otras fuentes locales elevaron a diez la cifra de muertos, aún sin confirmación oficial, y situaron el ataque en la aldea de Deh Miri, cerca de un santuario asociado a la comunidad chií.

Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque ni se ha determinado el motivo, mientras continúan las investigaciones.

En abril de 2024, al menos seis musulmanes chiíes murieron en un ataque armado contra una mezquita en la misma provincia, reivindicado más tarde por el grupo yihadista Estado Islámico (IS-K). EFE

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