Al menos 7 muertos y casi 55.000 afectados por el ciclón tropical Fytia en Madagascar

Nairobi, 2 feb (EFE).- Al menos siete personas han muerto por el paso en Madagascar este fin de semana del ciclón tropical Fytia, que tocó tierra el sábado en el país y lo atravesó de oeste a este, informó este lunes la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Catástrofes (BNGRC, por sus siglas en francés).

Según los últimos datos de la BNGRC, recogidos por medios locales, las muertes se registraron en la capital, Antananarivo, y en las localidades de Anjozorobe (centro), Ambato-Boeny (norte) y Soalala (noroeste).

Los afectados por el siniestro ascienden a 54.518, con la mayor parte de ellos en la región noroccidental de Boeny (donde se encuentra Soalala), que reúne cerca de 45.000 personas afectadas.

Entre los afectados, algo más de 20.000 se han visto también desplazados de sus hogares.

El organismo registró extensos daños materiales, incluyendo cerca de 10.000 casas inundadas, unas 1.300 dañadas y casi 1.500 completamente destruidas. El sector educativo también se vio golpeado, con más de 300 aulas afectadas.

Para evaluar el impacto del ciclón, una delegación presidencial se desplazó este domingo a Boeny, incluyendo al coronel Michael Randrianirina, líder de la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado del pasado octubre y jefe del Gobierno de transición.

Durante su visita a dos escuelas primarias donde buscaron refugio los afectados por la tormenta, Randrianirina prometió a la población la distribución de 145 toneladas de arroz, asignando un saco por hogar y un generador eléctrico, entre otras ayudas.

«No os dejaremos solos», prometió el coronel, en declaraciones recogidas por la prensa malgache.

En imágenes compartidas por la BNGRC en redes sociales, se pueden ver viviendas destruidas, con los tejados arrancados y objetos como camas, colchones y más utensilios del hogar tirados alrededor.

En respuesta al desastre, el organismo ha puesto en marcha a sus equipos, empleando bombas de agua, embarcaciones y vehículos de rescate, además de suministrar agua y alimentos a las víctimas.

El sureste de África suele soportar anualmente una temporada de tormentas tropicales que dura de octubre a abril y que, en ocasiones, provoca numerosos muertos y cuantiosos daños materiales.

Entre febrero y marzo de 2023, Freddy, el ciclón más largo del que se tiene registro, causó la muerte de más de 1.200 personas en Malaui y casi 200 en Mozambique.

También afectó a más de 1,7 millones de personas en esas y otras zonas de la región como Zimbabue, Mauricio, Madagascar o la isla de la Reunión francesa. EFE

