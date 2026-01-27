Al menos 7 soldados muertos y otros 14 desaparecidos en Nigeria en un ataque yihadista

2 minutos

Lagos, 27 ene (EFE).- Al menos siete soldados nigerianos murieron y otros catorce están desaparecidos tras un ataque yihadista contra un equipo de patrulla militar ocurrido este lunes en el noreste del país, informaron este martes a EFE fuentes militares.

El equipo patrullaba la zona de Damask, en el estado de Borno, cuando entraron en contacto con los yihadistas, lo que desencadenó un tiroteo, según confirmó a EFE por teléfono un oficial de alto rango del Ejército que pidió el anonimato.

«Nuestros hombres patrullaban Damask cuando se encontraron con docenas de terroristas alrededor de las 15:00 horas (14:00 GMT)», señaló la fuente, al culpar al grupo yihadista nigeriano Boko Haram.

«En el tiroteo que siguió, siete de nuestros hombres sufrieron las consecuencias, mientras que otros se retiraron a un lugar seguro. Catorce de nuestros hombres, incluido el comandante, siguen desaparecidos», agregó el mando militar.

La fuente añadió que todos los cadáveres fueron recuperados, mientras que los demás soldados que sobrevivieron al ataque regresaron al campamento.

También confirmó a EFE el ataque Mohammed Goni, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, en inglés), una milicia que colabora con el Ejército en la lucha contra grupos yihadistas en la región.

Sin embargo, Goni cifró en seis los soldados muertos y señaló que otros trece resultaron capturados por los yihadistas.

«Los terroristas también sufrieron bajas, mientras que varios soldados escaparon. Nuestros hombres están ayudando al Ejército a localizar a los terroristas que huyen», declaró el líder de la CJTF por teléfono.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, siglas en inglés).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU. EFE

