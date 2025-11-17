Al menos 700 familias afectadas por temporal que azotó el centro y sur de Paraguay

2 minutos

Asunción, 17 nov (EFE).- Al menos 700 familias resultaron afectadas por una tormenta con vientos de entre 90 y 110 kilómetros por hora que azotó distintas zonas en el centro y sur de Paraguay, donde causó destrozos en viviendas, la caída de árboles y dejó a miles de usuarios sin energía eléctrica, informaron este lunes fuentes oficiales.

El titular de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), Arsenio Zárate, estimó en más de 700 las familias damnificadas por el temporal -ocurrido entre la tarde y noche del domingo-, cuyas casas sufrieron daños en techos y paredes o fueron alcanzadas por árboles caídos.

El departamento de Cordillera (centro) fue el más afectado por las lluvias, que causaron emergencias en los municipios de Atyrá, Arroyos y Esteros, Emboscada y Mbocayaty del Yhaguy, explicó Zárate en una entrevista con la radio Monumental.

También se informaron de daños en los municipios de Borja y Bottrell, en el departamento de Guairá (este); Carmén del Paraná y Cambyretá, en la región de Itapúa (sur); y la ciudad de Pilar, en Ñeembucú (sur), detalló el funcionario.

Por su parte, los bomberos debieron despejar al menos 25 puntos en carreteras de todo el país, sofocaron 13 incendios y atendieron 35 accidentes de tránsito posteriores al temporal, en los que resultaron al menos 11 personas heridas, informó a EFE el comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, capitán Marco Almada.

Consultado por el corte de luz, el director de distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), José González, declaró a radio Monumental que la tormenta «golpeó fuerte» el Área Metropolitana de la capital -que abarca Asunción y varios municipios vecinos-, donde fueron afectados 64 alimentadores de energía, debido a la caída de árboles sobre el tendido eléctrico.

«Realmente el impacto fue grande, el daño ocasionado es tremendo», refirió González, quien destacó que miles de ciudadanos se quedaron sin energía eléctrica.

En un comunicado, la ANDE señaló que otros 65 alimentadores de media tensión «quedaron fuera de servicio en el interior» del país.

No obstante, indicó que el 95 % del servicio de energía a nivel nacional ha sido restablecido.

El titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, explicó a la misma emisora que las ráfagas de viento oscilaron entre los 90 y 105 kilómetros por hora en las áreas cercanas a Asunción, mientras que en otras localidades del país llegaron a entre 100 y 110 kilómetros por hora.EFE

nva/lb/cpy

(foto)