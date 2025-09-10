The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 71 muertos en un ataque rebelde en RD Congo

Al menos 71 personas murieron en un ataque nocturno atribuido a un grupo rebelde en el este de la República Democrática del Congo (RDC), indicaron el martes fuentes locales y de seguridad.

Los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que juraron lealtad al grupo Estado Islámico, mataron según un recuento de AFP a más de 150 civiles desde julio en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, situadas respectivamente en el este y el noreste de la RDC, tras varios meses de relativa calma.

El grupo armado procedió a un nuevo ataque en la aldea de Ntoyo, en el sector de Bapere de Kivu del Norte, mientras los habitantes asistían a un funeral, informaron las fuentes a AFP el martes.

«Por el momento, tenemos un balance de 71 muertos», declaró Macaire Sivikunula, jefe del sector de Bapere.

Esta cifra fue confirmada por fuentes de seguridad.

Las ADF, un grupo armado compuesto principalmente por rebeldes de origen ugandés, han matado a miles de civiles y han incrementado sus saqueos y matanzas en el noreste de la RDC.

A finales de 2021, el ejército ugandés y las fuerzas armadas congoleñas lanzaron una operación conjunta contra el grupo, pero no han logrado poner fin a la violencia.

