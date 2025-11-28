Al menos 72 muertos y 56 desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

Yakarta, 28 nov (EFE).- Las autoridades indonesias elevaron este viernes a 72 las víctimas mortales y a 56 los desaparecidos por las inundaciones y corrimientos de tierra registrados en la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia.

En su último balance, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) indicó que la provincia más afectada es Sumatra Septentrional, con 57 muertos y 45 desaparecidos; seguida de Sumatra Occidental (9 fallecidos) y Aceh (6 decesos y 11 desaparecidos).

«Esperamos que el clima mejore hoy para que las operaciones de rescate puedan avanzar de manera óptima», apuntó en un comunicado Abdul Muhari, director de BNPB. EFE

