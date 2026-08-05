Al menos 8 heridos por agresión durante incursión israelí en Qalandia, según paramédicos

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Jerusalén, 5 ago (EFE).- Al menos ocho personas resultaron heridas este miércoles por agresión durante una incursión militar israelí en el campamento de refugiados de Qalandia, al norte de Jerusalén, informó el servicio de emergencias de la Media Luna Roja Palestina.

«Hemos atendido hasta el momento 8 casos de agresión, trasladado a las víctimas al hospital y evacuado a cinco personas enfermas del interior del campamento», según un comunicado.

Las tropas israelíes dificultaron el acceso de las ambulancias de la Media Luna Roja, denuncia el texto, sobre una práctica que ha sido documentada y se repite a lo largo de Cisjordania ocupada.

El Ejército de Israel inició de madrugada una redada en este campamento de refugiados, deteniendo a varias personas y adentrándose en diferentes edificios, entre ellos un centro de formación profesional de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), la entidad que el actual Gobierno israelí busca desmantelar.

Fuentes de la UNRWA confirmaron a EFE la irrupción de tropas israelíes en las instalaciones de formación profesional de este centro, establecido en 1949 y que las fuerzas israelíes ya han invadido en ocasiones anteriores.

Otra de las instalaciones atacadas, según la agencia oficial palestina WAFA, fue la sede del Comité Popular, el órgano de gobierno interno del campamento.

Consultado por EFE, el Ejército israelí dijo que el objetivos era «frustrar el terrorismo y detener a individuos buscados» en una operación «selectiva planificada de antemano».

Sin embargo, declinaron responder sobre qué supuestos delitos o crímenes se le adjudican a los «individuos buscados» ni especificaron si tenían vinculación con alguna milicia. EFE

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