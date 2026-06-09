Al menos 8 muertos, entre ellos 5 niños, tras explotar un proyectil viejo en Afganistán

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Kabul, 9 jun (EFE).— Una explosión provocada por un proyectil de artillería sin detonar causó la muerte de al menos tres adultos y cinco niños en la provincia de Paktika, al sureste de Afganistán, según informaron las autoridades locales a EFE este martes.

Según el portavoz de la policía de Paktika, Mawlawi Muawiya, el incidente se produjo cuando un chatarrero intentaba desmontar un viejo proyectil en la zona de Dengar Legad.

«A última hora de ayer, un viejo proyectil de artillería sin detonar explotó en la zona de Dengar Legad, en el distrito de Barmal de la provincia de Paktika, cuando un chatarrero intentaba cortarlo con una sierra para extraer materiales metálicos», explicó Muawiya a EFE.

«Como consecuencia de la explosión, el chatarrero, junto con dos adultos y cinco niños, fallecieron, mientras que otros cuatro niños resultaron heridos», declaró el funcionario.

Las autoridades de Paktika añadieron que las víctimas heridas han sido trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento.

Muawiya pidió a la población «abstenerse de tocar o transportar artefactos explosivos sin detonar y munición sospechosa, e informar inmediatamente a las autoridades de seguridad si se encuentra algún objeto de este tipo».

Los artefactos explosivos sin detonar siguen siendo un peligro persistente en algunas zonas de Afganistán, donde los conflictos del pasado han dejado restos letales que siguen suponiendo un riesgo para la población civil, en particular para los niños y las personas que se dedican a la recogida de chatarra.

En enero, dos niños de 12 y 13 años murieron y una mujer y otro menor resultaron heridos tras explotar un proyectil de cohete que estaban manipulando en la provincia de Faryab.

Al menos 96 personas murieron y otras 378 resultaron heridas en Afganistán durante el último año debido a la explosión de minas y restos bélicos, según informó en abril el Gobierno de facto talibán. EFE

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