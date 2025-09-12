The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 8 muertos tras naufragar un barco de rescate en una zona inundada en Pakistán

Islamabad, 12 sep (EFE).- Al menos ocho personas murieron y una sigue desaparecida tras el naufragio de un barco privado de rescate que operaba en la zona de la ciudad de Multan, una de las más afectadas por las inundaciones en Pakistán, donde ya han muerto casi mil personas desde que comenzó la temporada de monzones.

«Un barco privado volcó debido a una sobrecarga la noche del miércoles. Transportaba a 24 víctimas de las inundaciones, de las que quince fueron evacuadas con vida, mientras que ocho cadáveres fueron recuperados y uno sigue desaparecido», dijo a EFE el portavoz del Servicio de Rescate 1122, Muhammad Farooq.

Unas horas antes, otra embarcación que transportaba a una veintena de personas naufragó en la zona de Multan.

En el primer hundimiento murió un bebé de veinte meses.

La provincia de Punjab, donde se encuentra Multan y donde viven más de la mitad de los 240 millones de habitantes de Pakistán, se ha enfrentado en los últimos meses a «inundaciones excepcionalmente altas» debido a las fuertes lluvias monzónicas y, según Islamabad, a la decisión de la India de liberar aguas de las represas de los ríos Chenab, Ravi y Sutlej.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán (NDMA) contabiliza 955 fallecimientos en este país durante la temporada monzónica, desde el pasado 26 de junio.

El comisionado de Socorro de Punjab, Nabeel Javed, dijo el pasado viernes que más de 4,4 millones de personas se han visto directamente afectadas por las inundaciones de ríos en la provincia.

«2.452 millones de personas atrapadas en las inundaciones han sido reubicadas en lugares más seguros», dijo Javeed, que informó que se han establecido campamentos de socorro y médicos en la zona.

En 2022, lluvias monzónicas e inundaciones sin precedentes en Pakistán causaron la muerte de más de 1.700 personas en todo el país, lo que provocó pérdidas económicas de más de 30.000 millones de dólares a la economía nacional.

Pakistán se encuentra entre los diez países del mundo más vulnerables a los efectos del cambio climático. EFE

aa-jgv/crf

