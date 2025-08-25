Al menos 8 muertos y 10 heridos tras chocar un camión y un tractor con peregrinos en India

2 minutos

Nueva Delhi, 25 ago (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras diez se encuentran heridas en el norte de la India después del choque de un camión contenedor con un tractor que transportaba a 61 peregrinos en la madrugada del lunes, según informó una fuente policial.

«Por la mañana, se recibió información de que un camión contenedor había chocado con un tractor. Este tractor venía de Kasganj (en el estado de Uttar Pradesh), con unas 61 personas a bordo. Los heridos fueron trasladados al hospital. Se ha confirmado la muerte de 8 personas», dijo este lunes a los medios el subinspector policial Kalanidhi Naithani.

Por su parte, el superintendente superior de Policía Dinesh Kumar Singh dijo al periódico The Hindu que las personas transportadas en el tractor se dirigían a las localidades de Jaharpeer, en el estado de Rajastán, para acudir a una peregrinación.

Según el subinspector Naithani, de los diez heridos, tres personas se encuentran en estado crítico.

Otros medios elevan a más de 40 los heridos.

El camión involucrado en el choque ya ha sido incautado, pero su conductor se ha dado a la fuga, según Kalanidhi Naithani, el subinspector policial.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y la escasa atención a las normas de circulación de algunos conductores.

El pasado 29 de julio, 18 peregrinos hindúes que viajaban en un autobús en el este de la India murieron tras chocar su vehículo contra un camión.

Los desplazamientos masivos de personas por carretera con motivo de peregrinaciones o actos religiosos a menudo generan un alto riesgo de accidentes en el país. EFE

jgv/pav/enb