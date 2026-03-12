Al menos 8 muertos y 31 heridos en ataque israelí en Beirut, el peor en la capital

Beirut, 12 mar (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras 31 resultaron heridas la madrugada de este jueves en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados, en el peor ataque en la capital desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

«El balance por el ataque del enemigo israelí en Ramlet al Bayda en Beirut asciende a ocho fallecidos y 31 heridos», informó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública. EFE

