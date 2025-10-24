Al menos 8 presuntos insurgentes muertos en una operación de seguridad en Pakistán

Islamabad, 24 oct (EFE).- El Ejército de Pakistán informó este viernes de que sus fuerzas de seguridad mataron en una operación a ocho presuntos insurgentes en la conflictiva provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, país con el que Islamabad atravesó la semana pasada una de sus peores crisis armadas en décadas.

El ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR) dijo en un comunicado que llevó a cabo una operación en el distrito de Tank después de reportarse la presencia de supuestos insurgentes asociados al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes.

«Durante la operación, nuestras tropas atacaron eficazmente las posiciones de los khwarij (como denomina el Ejército de Pakistán a los presuntos miembros del TTP) y, tras un intenso intercambio de fuego, ocho khwarij patrocinados por la India fueron enviados al infierno», dijo el ISPR.

El ejército agregó que también recuperó armas y municiones y que continuaba desarrollando operaciones de seguridad en la zona.

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de la presunta insurgencia en los últimos dos años, especialmente en las provincias occidentales de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán.

Desde la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán en 2021, la situación ha empeorado en Pakistán, que acusa a los fundamentalistas de dar refugio a miembros del TTP que llevan a cabo operaciones terroristas en territorio paquistaní.

Kabul ha negado estas acusaciones.

La pasada semana, Pakistán y Afganistán atravesaron una grave escalada de violencia.

Finalmente, el domingo y con la mediación de Catar y Turquía, Islamabad y Kabul lograron alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

Mañana, representantes de los dos países se reunirán en Estambul.

Las zonas fronterizas de Pakistán concentran el 96 % de la violencia total durante todo el año en este país asiático.

En agosto, los incidentes en este país aumentaron un 74 % en comparación con el mes anterior, según un informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Seguridad de Pakistán (PICSS). El centro de estudios con sede en Islamabad registró 194 muertes por ataques de la insurgencia en el octavo mes de este año.

Este viernes, al menos tres policías murieron en dos ataques en el distrito de Hangu, también en Khyber Paktunkhwa. Por el momento, ningún grupo los ha reivindicado. EFE

