Al menos 9 policías muertos y 28 heridos en un ataque en el noroeste de Pakistán

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Islamabad, 30 jul (EFE).- Al menos nueve policías murieron y otros 28 resultaron heridos cuando presuntos insurgentes emboscaron un puesto de control policial en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), en el noroeste de Pakistán, informó la Policía este jueves.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque pero según un comunicado oficial, el ataque fue perpetrado por miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, quienes habrían atacado el puesto de control en el distrito de Hangu, cerca a la frontera con Afganistán, el miércoles en la noche.

Autoridades del distrito afirmaron que las fuerzas de seguridad abatieron a 15 presuntos terroristas durante una operación de respuesta para asegurar la zona.

La policía de KP informó que se enviaron fuerzas adicionales para ayudar a repeler el asalto, pero antes de que los refuerzos pudieran llegar al puesto, fueron emboscados por insurgentes que los aguardaban ocultos.

«El enfrentamiento entre los ‘khawarij’ (término usado por el Gobierno para referirse al TTP) y la Policía continúa», afirmó el cuerpo policial.

Sin embargo, la provincia de KP es el principal escenario de operaciones de los talibanes paquistaníes, quienes han llevado a cabo numerosos ataques contra las fuerzas de seguridad en los últimos años.

El ataque en Hangu se produce días después de que militantes atacaran un puesto de control en el distrito de Tank, también en KP, causando la muerte de 12 soldados, dos policías y un funcionario gubernamental, según datos del Ejército.

La violencia insurgente ha aumentado en Pakistán en los últimos años, especialmente desde el regreso al poder de los talibanes afganos en Kabul en agosto de 2021.

Islamabad ha acusado reiteradamente al vecino régimen de albergar a militantes del TTP en suelo afgano, una acusación que el Gobierno de facto talibán niega. La tensión ha llevado a una escalada de hostilidades entre ambos países, con Pakistán bombardeando provincias afganas y lanzando una campaña de deportaciones masivas contra ciudadanos de Afganistán. EFE

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