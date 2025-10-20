Al menos 97 palestinos muertos y 230 heridos desde alto el fuego, según Gobierno de Gaza

1 minuto

Jerusalén, 20 oct (EFE).- Al menos 97 gazatíes han muerto por fuego israelí y otros 230 han resultado heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado día 10 de octubre, denunció anoche el Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza.

«Afirmamos que la ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 80 violaciones documentadas hasta el domingo», detalló la Oficina de Prensa del Gobierno.

Entre las citadas violaciones enumera disparos directos contra civiles, bombardeos y ataques deliberados y la detención de varios civiles, entre otras. EFE

pms/lab