Al menos 98 palestinos murieron en dependencias israelíes desde octubre de 2023, dice ONG

Jerusalén, 17 nov (EFE).- Al menos 98 palestinos han muerto en dependencias penitenciarias de Israel o bajo custodia militar israelí desde el 7 de octubre de 2023, según un informe de la ONG israelí Physicians for Human Rights Israel (PHRI).

La organización israelí, una de las primeras del país en acusar al Gobierno de Benjamín Netanyahu de cometer un genocidio en la Franja de Gaza, ha documentado desde octubre y hasta el pasado agosto la muerte 94 palestinos (46 palestinos en centros penitenciarios y 52 bajo custodia castrense).

A esas muertes -68 muertos eran de la Franja de Gaza y 26 o bien eran de la Cisjordania ocupada o tenían la ciudadanía israelí- se suman otras cuatro registradas después de haberse completado el informe.

En el estudio divulgado este lunes se afirma que los palestinos en dependencias israelíes se enfrentan «a una amenaza inminente para su vida y su salud» y se revela «un patrón profundamente preocupante de violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidos contra palestinos detenidos por Israel».

«Los testimonios, los registros oficiales y las numerosas pruebas recopiladas» por la organización y otras oenegés «indican que, además del genocidio perpetrado por Israel en Gaza, las autoridades también han lanzado un ataque sin precedentes contra los palestinos detenidos», subraya PHRI.

Hace hincapié en que las cifras «sin precedentes» de muertes que se han documentado son solo una aproximación, y subraya que, dada la «práctica de desapariciones forzosas» llevadas a cabo por el Ejército de Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el número real de muertes «podría ser considerablemente mayor».

En base a los «numerosos hallazgos y pruebas de muertes causadas por tortura y negligencia médica» en centros penitenciarios o en dependencias militares, PHRI apunta a una «política deliberada de Israel de matar a palestinos bajo custodia».

«Los resultados iniciales de las autopsias publicados por las familias de los fallecidos, junto con los testimonios de los abogados que visitaron las prisiones y la información médica obtenida ante alguna de las muertes, apuntan a un patrón sistemático de violencia severa», dice la organización.

Entre los casos que se encontró se incluyen traumatismos craneales, hemorragias internas y costillas rotas y otros casos, indica, «revelan graves negligencias médicas, como desnutrición extrema o negación atención vital».

Además de denunciar las múltiples formas en las que Israel «ha ocultado» estas muertes y «bloqueado» los esfuerzos por investigar las circunstancias de los decesos, la oenegé médica sostiene que el informe refuerza la advertencia que viene haciendo durante los dos últimos años sobre que «todos los palestinos bajo custodia israelí se enfrentan a una amenaza inminente para su vida y su salud». EFE

