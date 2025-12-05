Al menos cinco guerrilleros muertos en combates con el Ejército en el noroeste de Colombia

2 minutos

Bogotá, 5 dic (EFE).- Al menos cinco presuntos disidentes de las extintas FARC y miembros de la banda criminal Clan de Oriente murieron en enfrentamientos con el Ejército colombiano en una zona rural del municipio de Nariño, en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron este viernes fuentes castrenses.

Entre los fallecidos figura alias Rigo o Farley, señalado como cabecilla de la disidencia Estructura 36 y acusado de «homicidios selectivos, extorsiones y otros delitos que afectan a la región», según indicó en X el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien no confirmó su identidad completa.

Las investigaciones atribuyen a esa estructura el asesinato de un menor de 13 años en octubre pasado en el caserío La Balsora, en Antioquia, así como desplazamientos forzados y otros «hechos graves» contra civiles.

Durante la operación militar, los uniformados también incautaron material de guerra, explosivos e «información relevante para futuras operaciones contra estas estructuras», agregó Cardozo.

En Antioquia tienen presencia varias facciones disidentes de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Organismos internacionales han alertado en los últimos meses del deterioro del conflicto armado en el país, que según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alcanzó en 2024 su punto más crítico desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno con las FARC en 2016. EFE

