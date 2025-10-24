Al menos cinco heridos al impactar un dron en una vivienda en ciudad colindante con Moscú

Moscú, 24 oct (EFE).- Al menos cinco personas, entre ellas un niño, resultaron heridas al impactar un dron en un edificio de viviendas en la ciudad de Krasnogorsk, colindante con la capital rusa, informó hoy el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

«Cinco personas, entre ellas un niño, resultaron heridas. Cuatro de ellas fueron trasladadas rápidamente a hospitales, donde reciben la atención médica necesaria», escribió en su canal de Telegram la máxima autoridad regional.

La ciudad de Krasnogosrk, de cerca de 120.000 habitantes, es adyacente a los límites administrativos del noroeste de Moscú.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, informó a su vez de que las defensas antiaéreas derribaron tres drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú.

«Especialistas de los servicios de emergencia trabajan en el lugar de la caída de los fragmentos», escribió el regidor en su canal de Telegram. EFE

