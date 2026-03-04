Al menos cinco heridos en la región rusa del Volgogrado tras un ataque de dron ucraniano

1 minuto

Moscú, 4 mar (EFE).- Al menos cinco civiles rusos resultaron heridos en la región rusa de Volgogrado durante ataques de drones ucranianos perpetrados durante la pasada noche, según informó el gobernador local, Andréi Bocharov.

«Esta noche las unidades de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa de Rusia repelen un ataque terrorista de drones ucranianos contra la región de Volgogrado. Hay cinco víctimas, ninguno con heridas críticas, los médicos les atienden», escribió en Telegram.

Según Bocharov, al menos tres casas resultaron dañadas tras el impacto de un dron ucraniano en el distrito Sredneajtubinski y otro cayó en un edificio de viviendas del distrito Traktorozavodski.

El canal de Telegram Astra indicó que este último edificio está ubicado a 700 metros de la Fábrica de Tractores de Volgogrado, sancionada por la Unión Europea por su implicación en producciones militares.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en la mañana del miércoles del derribo de 32 drones ucranianos de ala fija sobre varias regiones rusas.

El grueso de los drones, según el mando castrense ruso, un total de 21, fue derribado en la región de Volgogrado.

El resto de los artefactos aéreos fueron neutralizados sobre las regiones de Rostov, Bélgorod, Astracán y Kursk.EFE

mos/alf