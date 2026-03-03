Al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria mueren en el sur de Irán

Teherán, 3 mar (EFE).- Al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria murieron en ataques en las ciudades de Jam y Dir de la sureña provincia de Busher (sur), informaron medios iraníes este martes.

“A causa del ataque estadounidense e israelí a las ciudades de Dir y Jam en la provincia de Bushehr, cinco miembros de la Fuerza Aérea y la Armada de la Guardia Revolucionaria murieron”, indicó el diario Shargh.

La Media Luna Roja iraní informó el lunes de que 555 personas han muerto en la guerra en el país persa, mientras que la ONG opositora con sede en Estados Unidos HRANA sitúa las víctimas mortales en 742.

La respuesta de Irán ha sido un constante ataque contra Israel y contra las bases militares estadounidenses en países de la región como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se lanzó la operación contra Irán. Esta madrugada, la embajada de EE.UU. en Riad, Arabia Saudí, fue alcanzada por drones sin que se conozcan víctimas por el momento. EFE

