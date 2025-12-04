Al menos cinco muertos, entre ellos dos niños, en un ataque israelí al sur de Gaza

Gaza, 4 dic (EFE).- Al menos cinco personas murieron, entre ellas dos niños, en un ataque israelí ocurrido anoche que afectó a un campamento de personas desplazadas en Jan Yunis, sur de Gaza, según informaron a EFE fuentes médicas locales.

El bombardeo, que se produjo cerca del hospital de campaña Kuwaití, fue anunciado por el Ejército israelí como represalia por el ataque a sus tropas en la zona de Rafah, extremo sur de la Franja palestina, en el que resultaron heridos cinco soldados de Israel.

Las mismas fuentes indicaron que hubo además 30 palestinos heridos y que muchos de los residentes en las tiendas eran empleados del hospital y sus familias, aunque se desconoce aún si figuran entre las víctimas. EFE

