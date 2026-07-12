Al menos cinco muertos en Gaza por bombardeo israelí y ataque a tiros, según rescatistas

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La Defensa Civil de Gaza reportó este domingo que el impacto de un dron israelí mató a cuatro personas y que una niña murió baleada en un campo de refugiados.

El alto al fuego que rige entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás no puso fin a la violencia y las muertes en la Franja de Gaza y, además, los esfuerzos por alcanzar un acuerdo duradero para poner fin a la guerra están estancados.

La Defensa Civil, un organismo bajo la autoridad de Hamás, informó que un dron golpeó un taller metalúrgico en el sur de Ciudad de Gaza y dejó cuatro muertos y varios heridos.

El hospital Al Shifa confirmó que recibió cuatro cadáveres.

Los militares israelíes confirmaron que lanzaron un ataque que afirmaron tuvo como objetivo «infraestructura terrorista», sin dar más detalles.

En el campamento de refugiados de Al Bureij, una niña murió baleada por disparos de ametralladora, afirmó la Defensa Civil. Su cadáver fue llevado al hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Sin contabilizar las muertes de este domingo, al menos 1.098 palestinos han muerto en Gaza por ataques desde la entrada en vigor del cese al fuego con Israel en octubre del año pasado, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás. La ONU considera fiable este balance.

En este periodo, Israel registró la muerte de cinco soldados y de un contratista en Gaza.

Las restricciones impuestas a los medios y el acceso limitado a Gaza impiden a la AFP verificar de manera independiente los balances o cubrir libremente la situación en el terreno.

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