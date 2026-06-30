Al menos cinco muertos en Gaza por bombardeos de Israel, según las autoridades de salud

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Al menos cinco personas murieron en Gaza este lunes en bombardeos israelíes, incluido un niño, pese al cese el fuego vigente en este territorio palestino.

El alto al fuego que rige desde octubre de 2025 entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás no acabó con la violencia y actualmente las negociaciones para un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra están estancadas.

«Tres personas murieron y varias resultaron heridas después de que un dron israelí atacara a un grupo de civiles», indicó en un comunicado el hospital Al Aqsa, situado en Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

El centro de salud indicó que uno de los muertos es un niño de ocho años.

La Defensa Civil, organización de primeros auxilios que opera bajo el control de Hamás, que gobierna Gaza, también informó de un ataque que tuvo como objetivo Deir al Balah.

Una fuente militar israelí confirmó que se había producido un ataque en esa zona.

«El ejército llevó a cabo efectivamente un ataque dirigido contra terroristas yihadistas. Los resultados del ataque siguen siendo objeto de evaluación», señaló a la AFP esta fuente militar israelí.

Más tarde, la Defensa Civil de Gaza informó que dos personas murieron y más de 27 fueron heridas en un bombardeo israelí contra una carpa en la playa de Jan Yunis, en el sur del territorio.

El Hospital Nasser de Jan Yunis confirmó haber recibido los cuerpos de los fallecidos.

Al menos 1.045 palestinos han muerto allí desde la entrada en vigor en octubre del cese al fuego, según el Ministerio de Salud del territorio, bajo la autoridad de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Al mismo tiempo, Israel contabiliza cinco soldados y un contratista muertos.

Las restricciones impuestas a los medios y el acceso limitado a Gaza impiden a la AFP verificar de manera independiente los balances o cubrir libremente la violencia sobre el terreno.

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