Al menos cinco muertos en la explosión de una mina cerca de un aeropuerto militar en Homs

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Beirut, 3 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron como consecuencia de la explosión de una mina terrestre en las proximidades del aeropuerto militar T4 en la zona rural de Homs, en el oeste de Siria, informaron este viernes fuentes oficiales sirias.

La Dirección de Medios de Comunicación de Homs indicó en su canal en Telegram de que equipos de ingenieros del Ejército sirio encontraron hoy los cadáveres de cinco personas en las inmediaciones del aeropuerto T4, en la carretera Homs-Palmira, mientras realizaban una operación periódica de peinado en la zona.

Datos preliminares indican que las víctimas murieron como consecuencia de la explosión de una mina terrestre después de entrar de forma ilegal a los alrededores del aeropuerto hace varios días.

Su comunicado recordó que un niño murió y otros dos resultaron heridos el 27 de junio por la explosión de una mina terrestre dejada por el antiguo régimen en Sukhna, en la periferia oriental de Homs.

Grandes zonas del territorio sirio sufren la existencia de minas y restos de guerra dejados por el antiguo régimen, lo que los convierte en una fuente constante de accidentes mortales, mientras las autoridades continúan sus esfuerzos por eliminar estos restos y garantizar la seguridad de los civiles.

Organizaciones internacionales como Unicef, Human Rights Watch y Save the Children alertaron en 2025 de la muerte de más de 300 personas, entre ellas 60 menores, y casi 400 heridas por la explosión de minas y otras municiones en el campo, anteriormente zona de combate, de regiones como Homs, Hama, Deraa, Idlib, Palmira, Al Raqqa y Deir al Zur. EFE

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