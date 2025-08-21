The Swiss voice in the world since 1935

Al menos cinco muertos por atentado contra base aérea en Colombia, confirma Petro

Cali (Colombia), 21 ago (EFE).- Al menos cinco personas murieron y catorce resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, según el presidente Gustavo Petro.

«La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información», dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país. EFE

