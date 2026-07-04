Al menos cinco muertos por la explosión de una barcaza cisterna en Paraguay

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(Actualiza con declaraciones del prefecto general naval)

Asunción, 4 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otra resultó herida este sábado por la explosión de una barcaza cisterna que recibía labores de mantenimiento a orillas del Río Paraguay, informó el Ministerio de Defensa del país suramericano.

Sobre la nave, que no tenía carga, trabajaban seis personas en el momento de la explosión, confirmó la misma fuente.

En un comunicado, la Prefectura General Naval de Paraguay apuntó que la embarcación se ubicaba frente a la Costanera Sur, un corredor vial y peatonal de poco más de 8 kilómetros que conecta el casco urbano de Asunción, la capital de Paraguay, con la ciudad vecina de Lambaré.

Una barcaza cisterna o tanquera es una nave ideada para el transporte de líquidos o gases por vías fluviales. Estas embarcaciones carecen de propulsión, por lo que son empujadas por remolcadores.

En el mismo comunicado, el ente especifica que la barcaza era administrada por la empresa privada Líneas Panchita, que se especializa en el transporte de diversos productos, entre ellos combustibles y gases.

El prefecto general naval de Paraguay, Óscar Chamorro, dijo a EFE que la barcaza se usaba para el transporte de combustibles y confirmó la cifra de cinco fallecidos y un herido.

Asimismo, descartó que haya otras víctimas por la explosión.

En tanto que el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Marco Almada, informó a EFE que el incendio ya está controlado y que la nave estaba cerca de una isla en el río.

Además, indicó que 3 unidades del cuerpo de bomberos están en la zona para atender la situación. EFE

rgc/lb/seo

(foto)