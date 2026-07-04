Al menos cinco muertos por la explosión de una barcaza tanquera en Paraguay

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Asunción, 4 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otra resultó herida este sábado por la explosión de una barcaza tipo tanquera que recibía labores de mantenimiento a orillas del Río Paraguay, informó el Ministerio de Defensa del país suramericano.

Sobre la nave, que no tenía carga, laboraban seis personas en el momento de la explosión, confirmó la misma fuente.

En un comunicado, la Prefectura General Naval de Paraguay apuntó que la embarcación se ubicaba frente a la Costanera Sur, un corredor vial y peatonal de poco más de ocho kilómetros que conecta el microcentro de Asunción, la capital de Paraguay, con la ciudad vecina de Lambaré.

En el mismo comunicado, el ente especifica que la barcaza era administrada por la empresa privada Líneas Panchita, que se especializa en el transporte de diversas mercaderías, entre ellas combustibles y gases.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Marco Almada, dijo a EFE que el incendio ya está controlado y que la nave estaba cerca de una isla en el rio.

Además, indicó que tres unidades del grupo bomberil están en la zona para atender la situación.

Una barcaza de tipo tanquera es una nave ideada para el transporte de líquidos o gases por vías fluviales. Estas embarcaciones carecen de propulsión, por lo que son empujadas por remolcadores. EFE

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(foto)