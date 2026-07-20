Al menos cinco muertos tras el naufragio de una embarcación en el norte de Nigeria

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Nairobi, 20 jul (EFE).- Al menos cinco personas han muerto y varias permanecen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación ocurrido este pasado domingo en el estado de Jigawa, en el norte de Nigeria, informaron este lunes fuentes oficiales.

El siniestro se produjo alrededor de las 12.45 hora local (11.45 GMT) en la comunidad de Malamawa Yandutse, en el área de gobierno local de Ringim, cuando una canoa que transportaba a un grupo de entre 30 y 40 pasajeros volcó mientras cruzaba una vía fluvial, según un comunicado de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA).

La NEMA, que coordina las tareas de asistencia junto a la agencia de emergencias estatal (SEMA), activó su mecanismo de respuesta tras recibir la alerta y desplegó un equipo en la zona.

Hasta el momento, las operaciones han permitido rescatar con vida a 15 personas y confirmar el fallecimiento de otras cinco tras recuperar los cuerpos, aunque las autoridades precisaron que la cifra exacta de ocupantes aún no ha sido determinada de forma definitiva.

Según la Policía del estado de Jigawa, la mayoría de los ocupantes eran agricultores y trabajadores locales que regresaban a sus hogares, entre los que se encontraban mujeres y niños.

Las investigaciones preliminares señalan que el exceso de carga y las condiciones meteorológicas adversas pudieron contribuir al accidente, aunque las causas exactas siguen bajo investigación.

Las labores de búsqueda y salvamento continúan activas bajo el liderazgo del Servicio de Bomberos de Jigawa, con el apoyo de buzos locales y voluntarios.

Los accidentes de barcas y transbordadores son frecuentes en Nigeria, especialmente en las zonas rurales, y suelen atribuirse al hacinamiento de pasajeros, el mantenimiento deficiente de las embarcaciones y el incumplimiento de las normas de navegación. EFE

aam/mra