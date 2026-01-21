Al menos cinco muertos tras un ataque a tiros en las afueras de la capital de Sudáfrica

Nairobi, 21 ene (EFE).- Al menos cinco personas murieron este miércoles tras un tiroteo registrado en Atteridgeville, al oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica, según informaron fuentes policiales.

Un comunicado de la Policía de Sudáfrica confirmó que “cinco personas fueron tiroteadas en el exterior de un quiosco (…) por desconocidos y los paramédicos declararon a las víctimas muertas en el lugar”.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:15 hora local (11.15 GMT), cuando un número aún no determinado de sospechosos se acercó a las víctimas y les dispararon sin mediar palabra antes de huir del lugar.

En el sitio trabaja el Equipo Provincial de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés), junto con la Gestión Forense de la Escena del Crimen, la Inteligencia Criminal y el Equipo Provincial de Rastreo, que se desplegaron en la zona para procesar la escena y entrevistar a testigos.

La Policía indicó que se abrirá un expediente por cinco cargos de asesinato y que continúan investigando el móvil del ataque.

Este tiroteo es el segundo registrado en Sudáfrica en menos de una semana, después de que el martes dos personas murieran y otras tres resultaran heridas en un ataque armado a las puertas del Tribunal de Magistrados de Booysens, en Johannesburgo.

De acuerdo con medios locales, las víctimas fueron atacadas mientras apoyaban a un acusado que comparecía en un caso de asesinato e intento de asesinato ocurrido en abril de 2025, en Mondeor, un suburbio de Johannesburgo.

La Policía señaló que tres sospechosos se acercaron al grupo cuando salía del juzgado y abrieron fuego antes de huir en un automóvil y que una de las personas heridas era el abogado que representaba al acusado.

Datos oficiales señalaron que los homicidios son uno de los delitos más frecuentes en Sudáfrica, solo en 2025 entre enero y marzo se registraron 5.727 asesinatos, mientras que entre abril y septiembre pasado, el país tuvo un promedio de 63 asesinatos por día. EFE

