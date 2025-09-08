Al menos cinco muertos y cinco heridos por ataques israelíes en el este del Líbano

Beirut, 8 sep (EFE).- Al menos cinco personas murieron este lunes y otras cinco resultaron heridas en una serie de ataques de Israel contra el este del Líbano, informaron fuentes oficiales.

«Las incursiones del enemigo israelí en las colinas de Bekaa y Hermel han provocado cinco mártires y otros cinco heridos, según informes preliminares”, aseguró en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública.

El departamento no identificó a las víctimas, aunque el Ejército israelí señaló en un comunicado que los ataques tuvieron como objetivo miembros del grupo chií libanés Hizbulá.

Según las Fuerzas Armadas israelíes, los lugares atacados eran «complejos militares» usados por Hizbulá para realizar «ejercicios y entrenamientos», lo que constituye «una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano y una amenaza para el Estado de Israel».

Hace cinco días, otras cuatro personas perecieron en distintos ataques de Israel.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego y, según su versión, suele tener como objetivo a miembros o instalaciones de Hizbulá.

Sus últimas acciones coinciden con nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada de Hizbulá.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros del Líbano respaldó el plan preparado por el Ejército para desarmar a Hizbulá y anunció que este comenzará a ser implementado por la institución castrense en base a sus capacidades, «limitadas» en cuanto a logística y cantidad de personal.

La formación chií ha rechazado tanto una propuesta de plan estadounidense para su desarme como la propia iniciativa libanesa, al considerar que ambas van en el interés de Israel y que mermarán las capacidades defensivas del Líbano mientras sigue siendo objetivo de reiterados bombardeos. EFE

