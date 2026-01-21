Al menos cinco palestinos muertos en Gaza en dos ataques israelíes, según hospitales

Gaza, 21 ene (EFE).- Al menos cinco palestinos han muerto este miércoles por la mañana en dos ataques del Ejército de Israel en Gaza, tres de ellos en el centro del enclave y dos en el sur, según los hospitales Mártires de Al Aqsa y Nasser.

Dos de los muertos son niños, según la información difundida por la agencia oficial palestina de noticias, Wafa. En Deir al Balah (centro de Gaza), un ataque de artillería mató a Sarhan Muhammad Sarhan Al Rajoudi (13 años); mientras que en Jan Yunis, en el sur, disparos de las tropas israelíes acabaron con la vida de Mutasim Allah Al Sharafi (también de 13 años).

Junto al menor, murieron en Deir al Balah Muhammad Sarhan Suleiman Al Rajoudi (37 años) y Musa Muhammad Musa Al Rajoudi (22). Los tres cuerpos llegaron al Hospital Mártires de Al Aqsa.

En Jan Yunis, murió junto al niño una mujer identificada como Hanan Jamal Hamdam, de 32 años, según los datos del Hospital Nasser.

Preguntado por EFE sobre estos ataques, el Ejército dijo estar revisando los hechos denunciados pero no se pronunció al respecto.

Sin embargo, las fuerzas armadas publicaron poco antes un comunicado en el que aseguraban haber abatido a un «terrorista» tras cruzar la línea amarilla (la demarcación imaginaria a la que las tropas se retiraron al inicio del alto el fuego el pasado octubre).

«En la noche (miércoles), la Brigada 188 de fuerzas de combate operando en el sur de la Franja de Gaza identificó a un terrorista cruzando la línea amarilla y acercándose a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata», recoge el comunicado.

Un portavoz castrense confirmó a EFE que el tiroteo se produjo en el área de Jan Yunis, pero no si éste se corresponde con el que se cobró la vida de la mujer y el menor.

Según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, más de 466 gazatíes han muerto desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre de 2025, los cuales forman parte de los más de 71.500 fallecidos desde el inicio de la ofensiva de Israel. EFE

