Al menos cinco refugiados rohinyás murieron tras el colapso de una escuela en Bangladés

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Daca, 8 jul (EFE).- Al menos cinco refugiados rohinyás, entre ellos cuatro menores, murieron este miércoles después de que un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias causara el colapso de una escuela islámica en uno de los campamento de refugiados en el distrito de Cox’s Bazar, en el sur de Bangladés.

«Se trataba de una madrasa (escuela islámica) para niñas gestionada por miembros de la comunidad. Alrededor de 20 o 22 personas se encontraban en el interior cuando se derrumbó en medio de las fuertes lluvias. Una persona falleció en el lugar y otras cuatro murieron tras ser trasladadas a diferentes hospitales del campamento», dijo a EFE el comisionado de Ayuda y Repatriación de Refugiados de Bangladés, Mizanur Rahman.

Las víctimas mortales son una profesora y cuatro estudiantes, añadió Rahman, el funcionario bangladesí de mayor rango encargado de la supervisión de los campamentos rohinyás, quien indicó que otras ocho personas heridas fueron evacuadas a centros hospitalarios.

Asimismo, la fuente anunció que las autoridades han ordenado el cierre de todas las escuelas de los campamentos a partir del jueves ante los pronósticos de que continúen las precipitaciones torrenciales.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 hora local (08:30 GMT) en el Campamento 5, dos días después de que otros desprendimientos similares dejaran al menos diez muertos en varios lugares de Cox’s Bazar, dividido en 33 campamentos de refugiados altamente congestionados.

«Hasta el momento hemos reubicado a 20.000 personas de las zonas vulnerables desde que comenzó este periodo de lluvias el pasado domingo», afirmó.

Los incidentes en este asentamiento, el más grande del mundo según la ONU, son trágicamente comunes debido a las precarias condiciones de los refugios, construidos en su mayoría con bambú y lonas de plástico. Este enero, un incendio en el campamento dejó sin hogar a más de 2.000 personas.

Bangladés acoge a huidos de Birmania (Myanmar) desde la ola de violencia de su Ejército en 2017, tras la que más de 700.000 personas escaparon para instalarse mayormente en los campamentos de la región costera de Cox’s Bazar.

Pese a los esfuerzos de Daca por iniciar su repatriación hacia Birmania, y tras varios intentos fallidos, esta todavía no ha comenzado debido a la inestabilidad en el país vecino. EFE

am-mtv/fpa