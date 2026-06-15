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Al menos cuatro fallecidos y dos heridos al caer un vehículo a un abismo en Ecuador

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Quito, 15 jun (EFE).- Al menos cuatro personas fallecieron y otras dos resultaron heridas al caer una camioneta a un abismo en la provincia andina de Bolívar, informó este lunes el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) al citar datos preliminares.

Esa institución recibió a las 07:00 hora local (12:00 GMT) la alerta de un siniestro de tránsito registrado en el kilómetro 23 de la vía Guanujo-Echeandía, en el municipio de Guaranda.

Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención especializada.

En el lugar del siniestro, las unidades de socorro de la Policía Nacional realizaron los procedimientos correspondientes para determinar las causas de este hecho.

El accidente ocurrió un día después de otro que dejó al menos doce fallecidos y un herido en la provincia costera de Santa Elena.

Ese siniestro se registró en torno a las 04:14 hora local (09:14 GMT) en la entrada de la comuna Zapotal, en el municipio ecuatoriano de Santa Elena, cuando un camión chocó contra una furgoneta, lo que provocó que el primero volcara y ardiera en llamas. EFE

sm/jrh

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