Al menos cuatro fallecidos y trece heridos al volcar un autobús en Ecuador

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Quito, 24 jun (EFE).- Al menos cuatro personas fallecieron y otras trece resultaron heridas este miércoles cuando un autobús de transporte público se volcó en la provincia ecuatoriana del Chimborazo, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Indicó que a las 03:23 hora local (08:23 GMT) recibió la alerta del siniestro en el sector Hierba Buena, en el municipio de Colta.

Según el reporte preliminar de los organismos de respuesta, se trató del choque y posterior volcamiento de un autobús de transporte interprovincial.

Los heridos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir cuidado médico especializado. EFE

sm/mgr