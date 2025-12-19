Al menos cuatro militares muertos y siete más heridos en ataque a base militar en Colombia

Bogotá, 18 dic (EFE).- Al menos cuatro militares colombianos murieron y otros siete resultaron heridos este jueves en un ataque perpetrado contra una base militar ubicada en zona rural de Aguachica, en el departamento del Cesar (noreste), informaron fuentes castrenses.

«De manera preliminar se conoce que cuatro de nuestros de soldados fueron asesinados y al parecer siete más resultaron heridos, quienes están siendo evacuados hacia centros médicos hospitalarios de la región», señaló la Segunda División del Ejército en un comunicado.

La Base Militar del 27, que es la unidad atacada con artefactos explosivos, está ubicada en el caserío el Juncal, en jurisdicción de Aguachica, segunda ciudad del Cesar. EFE

