The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Al menos cuatro militares muertos y siete más heridos en ataque a base militar en Colombia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 18 dic (EFE).- Al menos cuatro militares colombianos murieron y otros siete resultaron heridos este jueves en un ataque perpetrado contra una base militar ubicada en zona rural de Aguachica, en el departamento del Cesar (noreste), informaron fuentes castrenses.

«De manera preliminar se conoce que cuatro de nuestros de soldados fueron asesinados y al parecer siete más resultaron heridos, quienes están siendo evacuados hacia centros médicos hospitalarios de la región», señaló la Segunda División del Ejército en un comunicado.

La Base Militar del 27, que es la unidad atacada con artefactos explosivos, está ubicada en el caserío el Juncal, en jurisdicción de Aguachica, segunda ciudad del Cesar. EFE

ocm/joc/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR