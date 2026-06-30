Al menos cuatro muertos en dos ataques “terroristas” en el oeste y sureste de Irán

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Teherán, 30 jun (EFE).- Al menos cuatro personas murieron en dos presuntos ataques terroristas perpetrados el lunes por la noche en el oeste y el sureste de Irán, entre ellas dos miembros de la Guardia Revolucionaria y dos civiles, según informaron este martes medios iraníes.

En el distrito de Paveh, en la provincia occidental de Kermanshah, dos miembros de la Guardia Revolucionaria murieron y otros dos resultaron heridos cuando hombres armados abrieron fuego frente a sus viviendas, informó la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

Las autoridades señalaron que las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para identificar y detener a los responsables del ataque.

En un segundo incidente, ocurrido en el distrito de Saraván, en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán (sureste), una pareja falleció a causa de las heridas sufridas después de que los atacantes tirotearan el vehículo en el que viajaba.

Las autoridades iraníes atribuyeron este último atentado a «mercenarios sionistas y estadounidenses».

La conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con ninguno de los dos ataques y ningún grupo ha reivindicado la autoría de los hechos. EFE

ash/rml