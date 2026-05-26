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Al menos cuatro muertos en la colisión entre un minibús escolar y un tren en Bélgica

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Bruselas, 26 may (EFE).- Cuatro personas perdieron la vida este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país, después de que el vehículo entrara en las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado.

Según dijo el ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, a la cadena RTL, entre las víctimas hay dos de los siete menores que viajaban en el autobús, el conductor y el adulto que acompañaba a los escolares. EFE

lzu-ymo/rml

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