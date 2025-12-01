Al menos cuatro muertos en un ataque ruso a la ciudad ucraniana de Dnipró

1 minuto

Kiev, 1 dic (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un ataque con misil lanzado por las fuerzas rusas contra la ciudad ucraniana de Dnipró, según el balance ofrecido por el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko.

El ataque provocó destrozos en vehículos y viviendas de una zona residencial de esta ciudad industrial de la zona centro-este de Ucrania.

Las autoridades regionales informaron de la caída del misil alrededor de las 10.30 hora local (8.30 GMT).

Antes de ejecutar este ataque con misil durante la mañana, Rusia había lanzado entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes un total de 89 drones de larga distancia contra varias regiones de Ucrania.

Del total de los drones 63 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 26 impactaron en nueve puntos distintos de Ucrania, según informó en su parte del ataque la Fuerza Aérea ucraniana. EFE

