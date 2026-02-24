Al menos cuatro muertos tras una explosión en una vivienda en el norte de Ecuador

2 minutos

Quito, 24 feb (EFE).- Al menos cuatro personas fallecieron este martes en Ecuador tras registrarse una explosión en el interior de una vivienda ubicada en la provincia norteña de Imbabura, que habría sido alquilada con «fines ilícitos», señaló la Policía del país andino.

El suceso ocurrió el sector Imbaya-Santiago del Rey, perteneciente al municipio de Antonio Ante, sobre las 02:27 hora local (07:27 GMT), después de que las personas que estaban en el interior de la casa supuestamente empezaran a manipular explosivos.

El coronel Marco Narváez, jefe policial de la zona, dijo que la vivienda solía ser alquilada a turistas a través de plataformas como Airbnb; sin embargo, en esta ocasión, los arrendatarios «aparentemente tenían fines ilícitos».

«Estaban manipulando explosivos o sustancias explosivas que, tras la investigación pertinente, se conocerá qué fue lo que provocó la explosión», señaló el oficial.

Narváez añadió que, inicialmente, dos personas fueron evacuadas con vida a un hospital, pero posteriormente fallecieron, lo que elevó a cuatro el número de víctimas mortales hasta el momento.

Otras ocho personas más quedaron heridas, según reportaron medios locales.

El oficial precisó que las investigaciones continúan y que, en coordinación con la Fiscalía, se ejecutarán allanamientos para determinar si hubo más personas involucradas en este hecho.

De acuerdo al jefe policial, entre las víctimas habría extranjeros, aunque no precisó la nacionalidad.

Las imágenes difundidas por los bomberos de Ibarra, capital de Imbabura, muestran a varios efectivos inspeccionando los restos de la vivienda, que quedó calcinada tras la explosión.

La estructura presenta severos daños, como el techo colapsado, las paredes parcialmente destruidas y abundantes escombros esparcidos en el patio y el interior del inmueble. EFE

af/cbs/eav